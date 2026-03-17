«Il ne me lâchait jamais» : L’homme qui a bouleversé la carrière de Zinédine Zidane !

Pierrick Levallet

Avant de connaître le succès en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane s’est construit une solide réputation en tant que joueur. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération et avait donc le respect de tous. Le Ballon d’Or 1998 a d’ailleurs dévoilé l’identité de l’homme qui a bouleversé sa carrière.

La réputation de Zinédine Zidane n’est plus à faire. Avant de briller en tant qu’entraîneur avec le Real Madrid, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France s’est bâti une renommée solide en tant que joueur. Le Ballon d’Or 1998 était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. La carrière du champion du monde aurait toutefois pu prendre une tournure différente si un homme n’était pas intervenu pour croire en son potentiel.

«Il devenait fou» : Zinedine Zidane était prêt à frapper un joueur ? https://t.co/CjfBtjPMfF — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«Il était fantastique» « Monsieur Jean Varraud m’avait recruté. Il était venu me voir à Saint-Raphaël, où je jouais avec mon équipe de Septèmes. Quand il m’a supervisé, je ne jouais pas au milieu. Il manquait un défenseur central et j’avais joué dans l’axe. Il m’a pris pour un seul truc... Parce que j’avais tenté un petit pont dans ma surface. Je suis parti à l’essai une semaine à Cannes grâce à ce geste. Il me l’a dit après » avait confié Zinédine Zidane dans un entretien accordé à L’Equipe en 2022.