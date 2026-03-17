Daniel Riolo se lâche sur RMC, «c’est une maladie»

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Daniel Riolo était présent dans l'émission l'After Foot. Invité à se prononcer sur la situation d'un grand club de Ligue 1, le journaliste de RMC Sport a fait part de son inquiétude. En effet, Daniel Riolo a affirmé que cette écurie française était frappée par « une maladie ».

Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo s'est lâché sur l'OM. Dans un premier temps, le journaliste de RMC Sport s'est prononcé sur le possible exploit du club de jouer une deuxième saison de suite en Ligue des Champions. Dans un second temps, Daniel Riolo a pointé du doigt un problème persistant à l'OM.

Mercato - PSG : Une star prête à «aller voir ailleurs», la sortie de Riolo qui risque de ne pas rassurer les supporters... https://t.co/OKkwbexpxZ — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«Il n’y aura plus personne à la fin de la saison» « L'OM ? Ils sont troisièmes, ils sont en route pour le faire, même si ce n’est pas brillant, ils sont deux fois de suite en LDC (Ligue des Champions), ce sera bien. Pas très bien, mais bien, car ce n’est pas banal du tout, puisque l’OM ne le fait pas d’aller deux fois de suite en LDC. Sauf qu’entre-temps le projet du trio Longoria - De Zerbi - Benatia aura complètement explosé, puisqu’il n’y aura plus personne à la fin de la saison, aucun des trois, il faudra tout recommencer. Donc, est-ce que ce qu’il s’est passé à l’OM, où on a fait que dans le sentiment et la passion plus que la raison, c’est bien ? Je ne crois pas, mais c’est une maladie dont ce club n’arrive pas à guérir », a affirmé Daniel Riolo, avant de poursuivre.