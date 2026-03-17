L’intervention de Zidane dans une grosse bagarre : «Les coups sont partis»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Réputé pour avoir le sang chaud malgré ses airs de faux calme, Zinedine Zidane a montré à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas le chercher sur les terrains. Mais il sait également être présent lorsqu'il s'agit de désamorcer les bagarres comme le raconte l'un de ses coéquipiers qui révèle comment Zidane s'était interposé.

Les faits remontent au milieu des années 90, alors que Zinedine Zidane était encore joueur des Girondins de Bordeaux où il s'est révélé aux yeux de l'Europe avec notamment un beau parcours en Coupe UEFA en 1996. À cette époque, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France côtoyait notamment un certain Philippe Vercruysse, milieu offensif ayant évolué aux Girondins lors de la saison 93-94, et Zidane s'était mêlé à une bagarre dans laquelle Vercruysse était justement impliqué comme il l'a révélé dans les colonnes de L’EQUIPE en août 2018.

«J’avais les glandes» : La décision en équipe de France qui a agacé Zinédine Zidane ! https://t.co/cTIAhYLcvd — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Zidane n'a pas pu nous séparer » « Je me suis battu avec William Prunier à Bordeaux (1994). Ce n'était pas mon style, pourtant. À l'entraînement, je lui mets un coup, un peu sévère. Il m'insulte et les coups sont partis. J'ai gardé ma lucidité pour ne pas aller trop loin. Mais je l'ai attendu au vestiaire et on a remis ça. Zidane a dû essayer de nous séparer, mais il n'a pas pu. Ça s'est fini naturellement. On ne s'est pas salués pendant deux jours. Le troisième, il est venu s'excuser, mais pour moi c'était déjà oublié », indique l'ancien milieu offensif des Girondins de Bordeaux, qui lâche donc une drôle d'anecdote sur Zinedine Zidane.