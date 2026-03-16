«Tu es un co**ard» : L’improbable punchline du Zinedine Zidane, qui ressort des années après !

Axel Cornic

Joueur d’un immense talent, Zinedine Zidane a marqué de son empreinte l’histoire récente du football français. Mais ce n’est pas tout, puisque sa popularité a largement dépassé les frontières de notre pays, puisque l’ancien numéro 10 est également une grande star en Italie, où il a porté les couleurs de la Juventus.

On pense tout connaitre de l’idole de France 98. Pourtant, plus le temps passe et plus on découvre des nouvelles facettes de la personnalité de Zinedine Zidane. Cela a été le cas avec sa reconversion en entraineur et ça va continuer, puisqu’on devrait bientôt le voir à la tête de l’équipe de France, avec Didier Deschamps qui laissera sa place après la prochaine Coupe du monde.

Équipe de France - Coupe du Monde 2026 : Les dernières infos sur la liste de Deschamps https://t.co/GJ5Mb4GPqh — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

La bromance entre Zidane et Del Piero Mais des archives sortent encore sur sa période de joueur et cela est notamment le cas en Italie, où Zidane garde une très grosse cote depuis son passage à la Juventus de 1996 à 2001. Là-bas, il a notamment noué une amitié qui dure encore avec un certain Alessandro Del Piero, ancien attaquant de La Vieille Dame ainsi que de la Squadra Azzurra. « C’est l'un des meilleurs en Italie. Pour ce qu'il a fait avec la Juventus sur le terrain, il y a eu beaucoup de grands joueurs en Italie, mais aucun n'était comme Alex » avait récemment confié le Français, invité d’un évènement sportif dans le nord de l’Italie.