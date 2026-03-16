Domenech est d'accord avec Riolo : Ce joueur de Ligue 1 «ne sert strictement à rien»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n'est plus un secret, Daniel Riolo n'a pas sa langue dans sa poche. Au micro de RMC, il est ainsi l'auteur de sorties acerbes et dernièrement, un joueur de Ligue 1 a notamment pu en faire les frais. En effet, Riolo s'est lâché sur un attaquant du championnat de France et voilà que Raymond Domenech vient de le rejoindre et d'en rajouter une couche.

Lors du dernier mercato hivernal, l'OL a réussi à se renforcer en piochant au Real Madrid. En effet, le club rhodanien a obtenu le prêt d'Endrick, alors en cruel manque de temps de jeu chez les Merengue. Depuis son arrivée en Ligue 1, l'attaquant brésilien compte 5 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais voilà qu'il y a énormément de choses à redire sur Endrick, visé par de nombreuses critiques.

Mercato - OL : Endrick va retourner au Real Madrid, le nom de son remplaçant est déjà connu ? https://t.co/sFs9zAfCxI — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

« Endrick, il me casse la tête » Dernièrement, c'est Daniel Riolo qui n'avait pas été tendre à l'égard d'Endrick. Clairement pas fan de l'attaquant brésilien de l'OL, il n'avait pas hésité à le faire savoir au micro de RMC, lâchant : « Endrick, il me casse la tête. Il me fatigue. (…) Quand il marque, après avoir raté, et qu’il fait tout ce show de célébration, écoute, moi je pense qu’à un certain niveau, les mecs ne sont pas sur la même planète que nous. Je pense qu’ils ne savent pas ce qu’on dit, ce qu’on pense. Il doit avoir une trentaine de personnes autour de lui qui le mettent dans un cocon. Ils sont isolés du monde. Je pense qu’il se fout bien de savoir dans quelle équipe il joue. Il joue pour lui, pour son monde, pour ses potes avec qui il va sortir. Je n’aime pas ».