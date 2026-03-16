Domenech est d'accord avec Riolo : Ce joueur de Ligue 1 «ne sert strictement à rien»

Ce n'est plus un secret, Daniel Riolo n'a pas sa langue dans sa poche. Au micro de RMC, il est ainsi l'auteur de sorties acerbes et dernièrement, un joueur de Ligue 1 a notamment pu en faire les frais. En effet, Riolo s'est lâché sur un attaquant du championnat de France et voilà que Raymond Domenech vient de le rejoindre et d'en rajouter une couche.
Lors du dernier mercato hivernal, l'OL a réussi à se renforcer en piochant au Real Madrid. En effet, le club rhodanien a obtenu le prêt d'Endrick, alors en cruel manque de temps de jeu chez les Merengue. Depuis son arrivée en Ligue 1, l'attaquant brésilien compte 5 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais voilà qu'il y a énormément de choses à redire sur Endrick, visé par de nombreuses critiques.
« Endrick, il me casse la tête »
Dernièrement, c'est Daniel Riolo qui n'avait pas été tendre à l'égard d'Endrick. Clairement pas fan de l'attaquant brésilien de l'OL, il n'avait pas hésité à le faire savoir au micro de RMC, lâchant : « Endrick, il me casse la tête. Il me fatigue. (…) Quand il marque, après avoir raté, et qu’il fait tout ce show de célébration, écoute, moi je pense qu’à un certain niveau, les mecs ne sont pas sur la même planète que nous. Je pense qu’ils ne savent pas ce qu’on dit, ce qu’on pense. Il doit avoir une trentaine de personnes autour de lui qui le mettent dans un cocon. Ils sont isolés du monde. Je pense qu’il se fout bien de savoir dans quelle équipe il joue. Il joue pour lui, pour son monde, pour ses potes avec qui il va sortir. Je n’aime pas ».
« Il perd neuf ballons sur dix »
Après Daniel Riolo, c'est au tour de Raymond Domenech de s'en prendre à Endrick. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a confié : « L’OL n’a plus d’attaquant, ils n’ont plus de profondeur. Endrick, il tire, il essaie de dribbler, l’autre jour il a marqué contre le Celta Vigo parce que le gardien de but lui fait un cadeau. Mais dans le jeu, il ne sert strictement à rien. Il perd neuf ballons sur dix. Et en plus, quand ils ne sont pas bien, ils font rentrer Yaremchuk. Honnêtement, c’est une catastrophe, ce n’est pas possible ».