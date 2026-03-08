Craquage devant les joueurs de l’OL : «Vous fermez votre g*****»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour aux avant-postes cette saison, l'OL a très envie de goûter à nouveau au podium. Le club s'est bien repris après ses ennuis financiers l'année dernière et a bâti un nouvel effectif complètement différent. Un effectif dans lequel un ancien joueur se voyait bien continuer. Il raconte comment l'aventure s'est terminée pour lui.

Ancien président de l'OL, John Textor a démissionné de ses fonctions l'été dernier après de nombreuses critiques de la part des supporters lyonnais. Accusé de ne pas bien gérer le club et le menant presque à sa perte, l'homme d'affaires américain n'a pas laissé un bon souvenir à tous les joueurs non plus. Un ancien du club raconte comment son aventure s'est terminée.

Gardien au Paris FC depuis 2024, Rémy Riou évoluait à Lyon entre 2022 et 2024 où il a été formé. Il cherchait alors à prolonger son contrat pour terminer sa carrière là où tout a commencé pour lui. Mais il n'en a pas eu l'occasion, la faute à John Textor. « Il y a cette réunion où il (Ndlr, John Textor) nous dit clairement : 'C’est moi le boss, c’est moi qui vous paye, donc vous fermez votre gueule'. Le contexte, c’est quand Peter (Bosz) s’est fait licencier. On était en crise. Il nous a pris et il nous a demandé en gros : 'Bougez-vous les fesses, parce que vous êtes nuls.' Il nous a fait tout un speech sur son parcours, traduit par quelqu’un à côté en filtrant un peu » dit-il à So Foot.