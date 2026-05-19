Habib Beye - OM : Sa succession décidée par un ancien du PSG ?

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a pas vraiment convaincu. Et même s’il a réussi à sauver les meubles en accrochant une qualification en Ligue Europa, il est actuellement annoncé sur le départ, avec plusieurs pistes qui auraient été activées par la direction de l’Olympique de Marseille pour le remplacer.
Avec six victoires, six défaites et un match nul en 13 rencontres, Habib Beye n’affiche pas un bon bilan à l’OM. Ainsi, son départ a rapidement été évoqué et les nombreuses tensions avec certains cadres du vestiaire n’ont fait que confirmer cette tendance.
Habib Beye sur le départ ?
Face au Stade Rennais, qui est d’ailleurs son ancien club, Beye a peut-être dirigé son dernier match sur le banc marseillais. Interrogé en marge de cette rencontre, qui s’est d’ailleurs soldée sur une victoire (3-1), le principal intéressé n’a pas souhaité se livrer. « Mon avenir n'a aucune importance » a déclaré celui qui pour le moment est toujours le coach de l’OM. « Ma mission était de qualifier ce club pour la Coupe d'Europe, c'était l'objectif, la satisfaction est là ». Pourtant, la nouvelle direction du club semble déjà avoir décidé.
Genesio à l’OM et Ancelotti au LOSC
Plusieurs sources ont en effet révélé tout récemment que Stéphane Richard, qui deviendra officiellement le nouveau président de l’OM le 2 juillet prochain, aurait rencontré un coach de Ligue 1. Il s’agirait de Bruno Genesio, dont le contrat avec le LOSC se termine dans seulement quelques semaines et qui semble séduit par un avenir dans le sud de la France. Son club aimerait le convaincre de prolonger, mais aurait lui aussi pris les devants, afin d’être préparé à toute éventualité. Et la solution pourrait venir d’un ancien du PSG, puisque Mediaset nous apprend que Lille songerait à Davide Ancelotti, technicien italien de 36 ans et fils de Carlo Ancelotti. Il avait débuté sa carrière dans son staff lorsqu’il était à Paris et l’accompagne désormais en sélection du Brésil.