Habib Beye - OM : Sa succession décidée par un ancien du PSG ?

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a pas vraiment convaincu. Et même s’il a réussi à sauver les meubles en accrochant une qualification en Ligue Europa, il est actuellement annoncé sur le départ, avec plusieurs pistes qui auraient été activées par la direction de l’Olympique de Marseille pour le remplacer.

Avec six victoires, six défaites et un match nul en 13 rencontres, Habib Beye n’affiche pas un bon bilan à l’OM. Ainsi, son départ a rapidement été évoqué et les nombreuses tensions avec certains cadres du vestiaire n’ont fait que confirmer cette tendance.

Habib Beye sur le départ ? Face au Stade Rennais, qui est d’ailleurs son ancien club, Beye a peut-être dirigé son dernier match sur le banc marseillais. Interrogé en marge de cette rencontre, qui s’est d’ailleurs soldée sur une victoire (3-1), le principal intéressé n’a pas souhaité se livrer. « Mon avenir n'a aucune importance » a déclaré celui qui pour le moment est toujours le coach de l’OM. « Ma mission était de qualifier ce club pour la Coupe d'Europe, c'était l'objectif, la satisfaction est là ». Pourtant, la nouvelle direction du club semble déjà avoir décidé.