OM : La recrue idéale est révélée en direct sur RMC (et c'est une surprise)

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Qualifié pour la Ligue Europa, l’OM va connaître un été très animé. Avec la prise de pouvoir du nouveau président Stéphane Richard, Marseille va assurément nommer un nouveau directeur sportif ainsi que probablement un nouvel entraîneur. Mais pour Christophe Dugarry, la recrue idéale pour le club phocéen serait dans un tout autre rôle. Explications.

Cet été, l’OM va devoir prendre des décisions importantes. Nouveau président du club phocéen, Stéphane Richard va devoir nommer un nouveau directeur sportif, et probablement un nouvel entraîneur. Au cours des dernières heures, l’Equipe a notamment révélé que ce dernier appréciait particulièrement le profil de Bruno Genesio, pas insensible à l’intérêt marseillais à son égard. Cependant, présent au micro de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce mardi soir, Christophe Dugarry a affirmé de son côté que l’OM devait se focaliser sur la signature d’un directeur de la communication !

Dugarry veut un chargé de communication à l’OM « La première des choses que je recruterai à l’OM, ce n’est pas un entraîneur ni un directeur sportif mais bien un directeur de la communication déjà. Le nombre de fois ces dernières années où ils ont réussi à se mettre le feu tout seuls ! C’est parti dans tous les sens. Il n’y a pas besoin de réagir sur tout, de se mettre le feu de manière systématique », a ainsi lâché le champion du monde 1998, qui a également évoqué l’avenir de Bruno Genesio.