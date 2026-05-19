José Mourinho : Le Real Madrid a déjà lâché 3M€ pour son grand retour !

Axel Cornic

Treize ans après son départ, José Mourinho devrait faire son grand retour au Real Madrid. Le président Florentino Pérez aurait tout particulièrement poussé pour retrouver l’entraineur portugais, qui aura la mission de gagner après deux saisons blanches. Et sa signature pourrait être pour très bientôt...

Pour la deuxième fois consécutive, le Real Madrid termine sur une saison blanche. Impensable pour celui qui est considéré comme le plus grand club de la planète football et où l’on annonce un grand ménage, que ce soit dans l’équipe ou encore au poste d’entraineur. Arrivé en cours de saison pour remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ne devrait en effet pas rester sur le banc madrilène.

José Mourinho arrive La presse espagnole annonce déjà depuis plusieurs semaines son départ, avec la liste des potentiels successeur qui n’a cessé de s’allonger. On a notamment parlé d’un retour de Zinedine Zidane, de Jürgen Klopp ou encore de Didier Deschamps, mais Florentino Pérez semble avoir fait un autre choix. C’est en effet José Mourinho qui devrait devenir le nouvel entraineur du Real Madrid, après l’avoir déjà été de 2010 à 2013, avec notamment un titre de Champion d’Espagne en 2012.