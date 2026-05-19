Mercato - Kylian Mbappé : Des retrouvailles loin du Real Madrid avec un entraîneur ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, Kylian Mbappé a affirmé qu’il s’était très bien entendu avec son ancien entraîneur Xabi Alonso. Licencié par le Real Madrid à la mi-saison, le tacticien espagnol s’est engagé avec Chelsea. D’après la presse anglaise, le coach de 44 ans serait enchanté de pouvoir compter sur la présence de l’attaquant français au sein de son effectif.

En janvier dernier, le Real Madrid décidait de se séparer de Xabi Alonso. Arrivé il y a quelques mois seulement, le jeune coach espagnol était donc démis de ses fonctions. Depuis, force est de constater que rien ne s’est amélioré du côté du club madrilène, qui dernièrement, semble en pleine crise. Kylian Mbappé notamment, n’a pas caché un élan de nostalgie à l’égard de son ancien entraîneur. « On a bien commencé la saison, on avait tout. Ensuite, on a tout perdu en deuxième partie. Ça fait très mal parce qu’on avait une structure et une idée de jeu, Mais c’est le passé et il faut aller de l’avant », a ainsi confié l’attaquant français dans une sortie médiatique qui a fait polémique la semaine dernière.

Xabi Alonso aimerait retrouver Mbappé De son côté, Xabi Alonso vient tout juste d’être nommé nouvel entraîneur de Chelsea. D’après les dernières indiscrétions du Mirror, Todd Boehly, grand patron des « Blues », aurait pris contact avec la maman de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, afin de lui faire part de son intérêt à l’égard de son fils. Le média indique également que Xabi Alonso serait véritablement enchanté à l’idée de pouvoir de nouveau compter sur le buteur de 28 ans au sein de son effectif. En janvier dernier, Mbappé avait d’ailleurs salué l’Espagnol au moment de son départ.