Mercato - PSG : Une star prête à «aller voir ailleurs», la sortie de Riolo qui risque de ne pas rassurer les supporters...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'heure est à la question des renouvellements de contrats au PSG, une phase qui anime l'actualité des dirigeants depuis de longs mois désormais. Le dossier d'une des têtes d'affiches de l'équipe de Luis Enrique est sur la table et il se trouve qu'il n'y a aucune tendance claire à dessiner avec une rupture éventuelle entre les deux parties selon Daniel Riolo.

Le Paris Saint-Germain est bien parti pour conserver sa colonne vertébrale pendant plusieurs années encore. Willian Pacho aurait donné son accord pour prolonger son contrat jusqu'en 2030 selon RMC Sport, il en irait de même pour Fabian Ruiz qui est pour sa part contractuellement lié au PSG seulement jusqu'en 2027. En parallèle, Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi avaient déjà tous prolongé leurs contrats jusqu'en juin 2029 l'année dernière. Il ne manquerait plus qu'à régler les cas Bradley Barcola et Ousmane Dembélé désormais.

🔴🔵 J-1 Chelsea-PSG, @DanielRiolo n'imagine pas de retournement de situation : "À chaque sortie médiatique récente, Dembélé tient des propos qui sont la preuve d'une attitude de 'dalleux'. Cette équipe a encore faim de renouveler l'exploit" pic.twitter.com/S2wbtqhOgs — After Foot RMC (@AfterRMC) March 16, 2026

«Des discussions salariales qui sont devenues assez difficiles au PSG» Pour ce qui relève du Ballon d'or 2025, lui qui fêtera son 29ème anniversaire au printemps, une prolongation de contrat au PSG est à première vue logique aux yeux de Daniel Riolo. « Aucune raison de ne pas prolonger, il pourrait y en avoir. S’il gagne encore cette année, il aurait légitimement le droit de vouloir voir autre chose, poursuivre une aventure ailleurs. Les joueurs de foot ont le droit de partir. S’il veut rester, très bien pas de problème. Il y aura quand même des discussions salariales qui sont devenues assez difficiles au PSG depuis qu’ils ont mis en place une sorte de limite qu’ils ne veulent plus dépasser comme avant ».