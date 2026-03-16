Mercato : Christophe Dugarry annonce une star au PSG pour la saison prochaine !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Christophe Dugarry a mis les pieds dans le plat. Ces dernières semaines, un dossier revient sur la table au coeur de l'actualité du Paris Saint-Germain : cette star signera-t-elle un contrat pour défendre les couleurs rouge et bleu du club champion d'Europe ? Le membre de France 98 a tranché sur la fréquence radio de RMC lundi soir.

Ces derniers temps, le PSG veut assurer l'avenir à moyen terme. C'est pourquoi les dirigeants du club de la capitale se sont entendus avec certains tauliers du groupe : Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Luis Enrique ou plus récemment Willian Pacho ainsi que Fabian Ruiz bien que les prolongations de contrat des deux derniers joueurs cités n'ont pas encore été officialisées.

🗣️ Duga "pas du tout inquiet" pour le PSG avant leur match retour face à Chelsea : "Pour moi ils sont déjà en quart. Le champion d'Europe éliminé avec 3 buts d'avance, c'est du jamais vu ! Ce n'est plus une équipe lambda, ils ont des certitudes malgré des matchs moyens" pic.twitter.com/N2NeYOgj8i — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 16, 2026

« Je ne le vois pas quitter le PSG, partir pour aller où ?» En parallèle, Luis Campos travaillerait en coulisses d'arrache pied auprès d'Ousmane Dembélé et de son agent Moussa Sissoko pour parvenir à un terrain d'entente sur les termes d'un nouveau contrat, le sien courant jusqu'au 30 juin 2028 à l'instant T. Le Ballon d'or 2025 ne devrait cependant aller nulle part si l'on se fie à la dernière sortie de Christophe Dugarry sur les ondes de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme. « Je n'imagine pas Dembélé ne pas prolonger. Je ne le vois pas quitter le PSG, partir pour aller où ? Il a déjà joué au Barça, il est à Paris, c'est chez lui, il est Ballon d'or. L'Arabie saoudite ? Non, ce n'est pas du foot. Il fait un choix financier, pas un choix sportif alors ».