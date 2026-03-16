Mercato : Christophe Dugarry annonce une star au PSG pour la saison prochaine !

Christophe Dugarry a mis les pieds dans le plat. Ces dernières semaines, un dossier revient sur la table au coeur de l'actualité du Paris Saint-Germain : cette star signera-t-elle un contrat pour défendre les couleurs rouge et bleu du club champion d'Europe ? Le membre de France 98 a tranché sur la fréquence radio de RMC lundi soir.
Ces derniers temps, le PSG veut assurer l'avenir à moyen terme. C'est pourquoi les dirigeants du club de la capitale se sont entendus avec certains tauliers du groupe : Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Luis Enrique ou plus récemment Willian Pacho ainsi que Fabian Ruiz bien que les prolongations de contrat des deux derniers joueurs cités n'ont pas encore été officialisées.
« Je ne le vois pas quitter le PSG, partir pour aller où ?»
En parallèle, Luis Campos travaillerait en coulisses d'arrache pied auprès d'Ousmane Dembélé et de son agent Moussa Sissoko pour parvenir à un terrain d'entente sur les termes d'un nouveau contrat, le sien courant jusqu'au 30 juin 2028 à l'instant T. Le Ballon d'or 2025 ne devrait cependant aller nulle part si l'on se fie à la dernière sortie de Christophe Dugarry sur les ondes de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme. « Je n'imagine pas Dembélé ne pas prolonger. Je ne le vois pas quitter le PSG, partir pour aller où ? Il a déjà joué au Barça, il est à Paris, c'est chez lui, il est Ballon d'or. L'Arabie saoudite ? Non, ce n'est pas du foot. Il fait un choix financier, pas un choix sportif alors ».
«Je l'imagine rester à Paris sans aucun problème»
Le champion du monde 98 s'est montré clair pendant l'émission de ce lundi, Ousmane Dembélé n'ira certainement pas voir ailleurs au vu du peu d'options viables et intéressantes à disposition. « Mais j'ai l'impression qu'il a encore envie de jouer au foot, de balader son Ballon d'or de partout. Je l'imagine rester à Paris sans aucun problème. Je ne vois pas dans quel club il peut aller aujourd'hui ». Reste à savoir désormais si Dembélé sera présent dans l'effectif la saison prochaine parce qu'il aura prolongé ou s'il aura tout simplement entamé l'ultime année de son contrat.