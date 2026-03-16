Mercato : «J'avais besoin de quelque chose de fou», l'OM a mis fin au calvaire d'une star ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille en a vu passer plus d'un des attaquants au moment où Pablo Longoria a intégré la direction sportive en 2020 avant d'être promu président à l'hiver 2021, une position qu'il a tenu jusqu'à ces dernières semaines et son remplacement par Alban Juster. Grâce à Longoria, un buteur a débarqué à l'OM, une évidence qui lui a permis de retrouver le sourire. Il raconte.

Avant de signer à l'OM, il sortait d'une saison pas vraiment pleine avec seulement 21 matchs disputés toutes compétitions confondues en Angleterre. N'ayant pas vraiment la confiance du staff technique, cet attaquant avait perdu le bonheur de marquer à domicile dans un stade prêt à entrer en éruption. L'appel de Pablo Longoria, désormais ex-président de l'Olympique de Marseille a tout changé.

Aubameyang parle de son arrivée à l’OM, pourquoi il a choisi l’Olympique de Marseille !#TeamOM pic.twitter.com/qFuYUOuwP2 — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) March 16, 2026

«C'est ce dont j'avais besoin après une année manquée à Chelsea» Il y a quelque temps, Pierre-Emerick Aubameyang se confiait lors d'une interview d'un podcast sur le rôle de Pablo Longoria dans sa première signature à l'OM à l'été 2023 après une saison compliquée à Chelsea. « Je vais commencer par le début. C'est Pablo Longoria qui a fait la démarche pour que je puisse venir. D'ailleurs au passage je l'en remercie encore une fois parce que ça aura été une année certes compliquée mais remplie d'émotions très fortes. Et je pense que c'est ce dont j'avais besoin après une année manquée à Chelsea ».