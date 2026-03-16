Mercato - OM : Un joueur de l’équipe de France quitte Marseille, «il a fait le bon choix»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après deux saisons passées à Marseille, un joueur de l’équipe de France quittait l’OM pour prendre la direction d’un grand club étranger. Un choix validé par l’un de ses anciens coéquipiers dans la cité phocéenne. Selon lui, ses qualités correspondaient parfaitement au championnat dans lequel il allait évoluer, et il ne s’est pas trompé.

Passé par l’OM entre 2004 et 2008, avec plusieurs prêts au FC Nantes, au Celta Vigo et à l’OGC Nice, Habib Bamogo a côtoyé de sacrés joueurs à Marseille, tels que Bixente Lizarazu, Samir Nasri, Mamadou Niang ou bien Djibril Cissé. Mais quand on lui demandait quel était celui qui l’avait le plus marqué, l’ancien attaquant marseillais citait Fabien Barthez.

Mercato - OM : «Il disparait» pour son transfert à Marseille (et la fin est cruelle) https://t.co/0ZdmX93ESk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Barthez et Ribéry, les joueurs qui ont marqué Bamogo à l’OM « Quel joueur m’a le plus marqué à l’OM ? Fabien Barthez, forcément. Je me souviens de lui, il était dans une période de sa carrière où il avait pratiquement tout accompli. Il n'avait rien à prouver. Aux entraînements, il n'était pas à 100% mais lors des matches, je l'ai vu faire des arrêts incroyables ! Tu te disais “lui, il n'est pas là pour rien”. Sa carrière n'est pas du hasard », confiait Habib Bamogo dans un entretien accordé à La Provence en 2022.