Mercato - OM : Un joueur de l’équipe de France quitte Marseille, «il a fait le bon choix»

Après deux saisons passées à Marseille, un joueur de l’équipe de France quittait l’OM pour prendre la direction d’un grand club étranger. Un choix validé par l’un de ses anciens coéquipiers dans la cité phocéenne. Selon lui, ses qualités correspondaient parfaitement au championnat dans lequel il allait évoluer, et il ne s’est pas trompé.
Passé par l’OM entre 2004 et 2008, avec plusieurs prêts au FC Nantes, au Celta Vigo et à l’OGC Nice, Habib Bamogo a côtoyé de sacrés joueurs à Marseille, tels que Bixente Lizarazu, Samir Nasri, Mamadou Niang ou bien Djibril Cissé. Mais quand on lui demandait quel était celui qui l’avait le plus marqué, l’ancien attaquant marseillais citait Fabien Barthez.
Barthez et Ribéry, les joueurs qui ont marqué Bamogo à l’OM
« Quel joueur m’a le plus marqué à l’OM ? Fabien Barthez, forcément. Je me souviens de lui, il était dans une période de sa carrière où il avait pratiquement tout accompli. Il n'avait rien à prouver. Aux entraînements, il n'était pas à 100% mais lors des matches, je l'ai vu faire des arrêts incroyables ! Tu te disais “lui, il n'est pas là pour rien”. Sa carrière n'est pas du hasard », confiait Habib Bamogo dans un entretien accordé à La Provence en 2022.
« Ribéry a fait le bon choix en signant au Bayern Munich »
En plus de Fabien Barthez, un autre joueur de l’équipe de France l’a marqué à l’OM, Franck Ribéry, parti au Bayern Munich à l’été 2007. « Après, sur le terrain, c'était Franck Ribéry. Je l'ai fréquenté de près, je ne suis pas surpris de sa carrière. Je suis tout sauf étonné. La vitesse, la technique, l'endurance, il avait tous les ingrédients pour atteindre le top niveau. Il a fait le bon choix en signant au Bayern Munich, dans un championnat qui lui correspond et une équipe qui gagne beaucoup. Celui qui m'a impressionné le plus, c'est Franck Ribéry ! », ajoutait Habib Bamogo.