Mercato - OM - «C'est vrai» : Un champion du monde 2018 était «proche» de débarquer à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2018, l'équipe de France réussissait à décrocher sa deuxième étoile de championne du monde. En Russie, Didier Deschamps avait pu s'appuyer sur de nombreux cadres pour aller décrocher ce titre. Et voilà que l'un de ses internationaux auraient alors pu être un joueur de l'OM, où on s'est quelque peu mordu les doigts de l'échec de ce transfert.

Parfois, des transferts ne se jouent pas à grand chose et le cours de l'histoire aurait pu être complètement différent. C'est notamment ce qui est arrivé avec un certain N'Golo Kanté à l'été 2015. Alors au SM Caen, le milieu de terrain qui sera sacré champion du monde quelques années plus tard est transféré à Leicester où il a expliqué aux yeux du monde entier en remportant notamment la Premier League. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour Kanté puisqu'au même moment, l'OM était également très intéressé.

«Je lui ai mis une balayette de l'espace» : La star de l'OM qui avait vrillé face à un supporter https://t.co/q9qFae2Bfb — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« C'est vrai que j'étais proche d'aller à Marseille en partant de Caen » A défaut de rejoindre la Premier League et Leicester, N'Golo Kanté aurait donc pu devenir un joueur de l'OM. Cela ne s'est jamais réalisé et pourtant, c'était visiblement très proche. L'international français l'avait d'ailleurs confirmé en 2019 au micro de Téléfoot : « C'est vrai que j'étais proche d'aller à Marseille en partant de Caen. Aujourd'hui, c'est un club que je regarde en tant que spectateur français. J'ai vécu un beau match là-bas avec Caen. L'année à Leicester était magnifique, je ne regrette pas du tout ».