Mercato - OM - «C'est vrai» : Un champion du monde 2018 était «proche» de débarquer à Marseille

En 2018, l'équipe de France réussissait à décrocher sa deuxième étoile de championne du monde. En Russie, Didier Deschamps avait pu s'appuyer sur de nombreux cadres pour aller décrocher ce titre. Et voilà que l'un de ses internationaux auraient alors pu être un joueur de l'OM, où on s'est quelque peu mordu les doigts de l'échec de ce transfert.
Parfois, des transferts ne se jouent pas à grand chose et le cours de l'histoire aurait pu être complètement différent. C'est notamment ce qui est arrivé avec un certain N'Golo Kanté à l'été 2015. Alors au SM Caen, le milieu de terrain qui sera sacré champion du monde quelques années plus tard est transféré à Leicester où il a expliqué aux yeux du monde entier en remportant notamment la Premier League. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour Kanté puisqu'au même moment, l'OM était également très intéressé.
« C'est vrai que j'étais proche d'aller à Marseille en partant de Caen »
A défaut de rejoindre la Premier League et Leicester, N'Golo Kanté aurait donc pu devenir un joueur de l'OM. Cela ne s'est jamais réalisé et pourtant, c'était visiblement très proche. L'international français l'avait d'ailleurs confirmé en 2019 au micro de Téléfoot : « C'est vrai que j'étais proche d'aller à Marseille en partant de Caen. Aujourd'hui, c'est un club que je regarde en tant que spectateur français. J'ai vécu un beau match là-bas avec Caen. L'année à Leicester était magnifique, je ne regrette pas du tout ».
« L'offre actuelle de l’OM manque de respect au SM Caen »
N'Golo Kanté n'aura donc pas rejoint l'OM. Il faut dire qu'en 2015, le SM Caen était intransigeant face à l'offre du club phocéen qui était alors de 5M€. Xavier Gravelaine, directeur général du club normand, avait même fait savoir : « À l'heure actuelle, en ce qui concerne N'Golo Kanté, il ne signera pas à l’OM, malgré ça les présidents discutent, a indiqué Gravelaine. L'offre actuelle de l’OM manque de respect au SM Caen et à Kanté ».