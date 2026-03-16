Mercato - Zinedine Zidane : La star du PSG qui était persuadée de son arrivée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 53 ans, Zinedine Zidane est en passe de devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Annoncé comme le favori pour succéder à Didier Deschamps, l'ancien du Real Madrid devrait alors reprendre du service. Ça aurait pu être le cas dès 2022 quand on l'annonçait proche de devenir l'entraîneur du PSG. Et dans le vestiaire parisien, certains s'imaginaient déjà sous les ordres de Zidane.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a plus entraîné depuis. Alors que Zizou pourrait se relancer avec l'équipe de France, dès 2022, on l'annonçait très proche du PSG. Daniel Riolo avait même communiqué sur RMC son arrivée imminente à Paris : « Tu veux quoi que je t'annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui j'en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc. Je n'exclus d'ailleurs pas qu'il dirige encore Kylian Mbappé. Voilà ce que je vous annonce ».

«Deux joueurs de top niveau» : Le PSG confronté à un «choix de riche» et la décision n'est pas simple https://t.co/sW1EkUXyjz — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Neymar était persuadé que ce serait Zidane l’entraîneur » Mais voilà que Zinedine Zidane n'est finalement jamais venu au PSG et en 2022, c'est Christophe Galtier qui a été nommé entraîneur du club de la capitale. Au grand dam de Neymar à l'époque ? A ce moment-là, une fois la non-arrivée de Zidane à Paris actée, Daniel Riolo avait confié au micro de l'After Foot : « Encore jusqu’à avant-hier, Neymar était persuadé que ce serait Zidane l’entraîneur. Ça va lui faire drôle, parce que quand on lui parlait de Galtier, il rigolait ».