Mercato - Zinedine Zidane : La star du PSG qui était persuadée de son arrivée

A 53 ans, Zinedine Zidane est en passe de devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Annoncé comme le favori pour succéder à Didier Deschamps, l'ancien du Real Madrid devrait alors reprendre du service. Ça aurait pu être le cas dès 2022 quand on l'annonçait proche de devenir l'entraîneur du PSG. Et dans le vestiaire parisien, certains s'imaginaient déjà sous les ordres de Zidane.
Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a plus entraîné depuis. Alors que Zizou pourrait se relancer avec l'équipe de France, dès 2022, on l'annonçait très proche du PSG. Daniel Riolo avait même communiqué sur RMC son arrivée imminente à Paris : « Tu veux quoi que je t'annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui j'en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc. Je n'exclus d'ailleurs pas qu'il dirige encore Kylian Mbappé. Voilà ce que je vous annonce ».
« Neymar était persuadé que ce serait Zidane l’entraîneur »
Mais voilà que Zinedine Zidane n'est finalement jamais venu au PSG et en 2022, c'est Christophe Galtier qui a été nommé entraîneur du club de la capitale. Au grand dam de Neymar à l'époque ? A ce moment-là, une fois la non-arrivée de Zidane à Paris actée, Daniel Riolo avait confié au micro de l'After Foot : « Encore jusqu’à avant-hier, Neymar était persuadé que ce serait Zidane l’entraîneur. Ça va lui faire drôle, parce que quand on lui parlait de Galtier, il rigolait ».
« Pour la première fois, Nasser al-Khelaïfi a pris un râteau »
Tout le monde pensait donc que Zinedine Zidane viendrait au PSG en 2022 et finalement non. Si Nasser Al-Khelaïfi assurait n'avoir pas contacté l'entraîneur français, Daniel Riolo confiait : « Pour la première fois, Nasser al-Khelaïfi a pris un râteau. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé dans notre vie, mais en tout cas, lui, jamais. Il est bien décidé à ne pas l’assumer et a raconté une autre histoire. (...) Évidemment que Nasser ment quand il dit qu’il n’a jamais parlé à Zidane, ça on le sait tous. Jusqu’au bout, il y a cru, on y a cru, j’y ai cru. Je l’assume à 100%. Je ne pensais par le Qatar capable de prendre un râteau. Ils l’ont pris, ça arrive à tout le monde ».