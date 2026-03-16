Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé dans la presse ? (c’est une surprise)

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Luis Campos, le PSG a revu sa politique de recrutement. Le club de la capitale est désormais plus tourné vers la jeunesse. Les dirigeants parisiens pourraient d’ailleurs signer une nouvelle pépite prochainement. Les premiers signaux envoyés par le crack seraient plutôt positifs pour la suite du dossier.

Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG avait pris l’habitude de miser sur les stars pour parvenir à ses fins. Tout a changé avec l’arrivée de Luis Campos. Désormais, le club de la capitale est plus tourné vers la jeunesse. Et cette méthode lui a plutôt réussi, comme le prouve le sacre en Ligue des champions en 2025 sans les grosses vedettes comme Neymar ou Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc poursuivre dans cette voie. Et ils pourraient signer un nouveau crack prochainement.

Mercato - PSG : L’OM en rêvait, il prépare son transfert à Paris ? https://t.co/VGjebmtlx2 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Le PSG observe une potentielle pépite D’après les informations du journaliste du Parisien Benjamin Quarez, Michael Precious serait à l’essai au PSG. Le défenseur central de 19 ans serait observé de près par les Rouge-et-Bleu, qui voudraient prendre le temps d’étudier le dossier. Les premiers signaux montrés par le Nigérian au Campus auraient toutefois été plutôt encourageants. Reste maintenant à voir si le PSG finira par proposer un contrat au jeune joueur.