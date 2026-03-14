«On est très proche de voir…» : L’OM tease une surprise qui devrait ravir à Marseille

Opposé à Auxerre vendredi soir en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat (1-0), après celles face à l’OL (3-2) et Toulouse (0-1). Lors des prochaines rencontres et notamment la réception du LOSC, on pourrait assister à une surprise qui risque de faire plaisir aux supporters marseillais.
Si ce n’est le résultat, difficile de retenir du positif de la victoire de l’OM face à Auxerre (1-0) vendredi soir. Dans un contexte difficile, avec des banderoles hostiles et une grève d’encouragement, les Olympiens ont longtemps eu du mal contre le barragiste de Ligue 1. Il a fallu attendre le but d’Amine Gouiri à la 79e minute pour délivrer le Vélodrome, lui qui avait fait son entrée quelques instants plus tôt.
« On est très proche de voir Aubam et Amine démarrer ensemble »
C’est une nouvelle fois Pierre-Emerick Aubameyang qui était titulaire au coup d’envoi, mais on devrait bientôt assister à une association des deux attaquants de l’OM. Ce qui apporterait peut-être un peu d’allant à une équipe qui en a manqué beaucoup. « On est très proche de voir Aubam et Amine démarrer ensemble. Quand vous avez deux attaquants de cette qualité, il n’y a pas de soucis par rapport à ça », a déclaré Habib Beye en conférence de presse après la rencontre. « Il faut juste comprendre que lorsque je suis arrivé, Amine s’est blessé à Brest et qu’il est revenu très tard avant le match de Toulouse. Aujourd’hui, on lui a donné trente minutes pour retrouver du rythme. Il doit encore se reconstruire athlétiquement. Je pense que la meilleure façon c’est l’entraînement, mais aussi de rentrer dans ces matchs-là. »
« Si on démarre avec ces deux attaquants-là, on manque de solutions pour impacter le match »
Toutefois, Habib Beye a rappelé que s’il associait Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang, alors il n’aurait plus d’attaquant de métier à faire entrer en cours de match : « Il y a aussi une situation où nous n’avons que deux attaquants de métier. Donc si on démarre avec ces deux attaquants-là, on manque de solutions pour impacter le match. Nous savions que ce serait un bloc bas et Amine, avec sa qualité technique et face à une équipe fatiguée, allait nous apporter des solutions. C’est un joueur très important, il a beaucoup marqué ici à l’OM et il n’y a pas de doute qu’avec une semaine complète d’entraînement avant le match de Lille, il sera dans cette concurrence-là. On est très content de son entrée. »