«On est très proche de voir…» : L’OM tease une surprise qui devrait ravir à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposé à Auxerre vendredi soir en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat (1-0), après celles face à l’OL (3-2) et Toulouse (0-1). Lors des prochaines rencontres et notamment la réception du LOSC, on pourrait assister à une surprise qui risque de faire plaisir aux supporters marseillais.

Si ce n’est le résultat, difficile de retenir du positif de la victoire de l’OM face à Auxerre (1-0) vendredi soir. Dans un contexte difficile, avec des banderoles hostiles et une grève d’encouragement, les Olympiens ont longtemps eu du mal contre le barragiste de Ligue 1. Il a fallu attendre le but d’Amine Gouiri à la 79e minute pour délivrer le Vélodrome, lui qui avait fait son entrée quelques instants plus tôt.

AMINE GOUIRI 🇩🇿



Entré en jeu quelques minutes plus tôt, l'international algérien délivre l'@OM_Officiel et le Vélodrome 🔥#OMAJA pic.twitter.com/W9v29QICMq — L1+ (@ligue1plus) March 13, 2026

« On est très proche de voir Aubam et Amine démarrer ensemble » C’est une nouvelle fois Pierre-Emerick Aubameyang qui était titulaire au coup d’envoi, mais on devrait bientôt assister à une association des deux attaquants de l’OM. Ce qui apporterait peut-être un peu d’allant à une équipe qui en a manqué beaucoup. « On est très proche de voir Aubam et Amine démarrer ensemble. Quand vous avez deux attaquants de cette qualité, il n’y a pas de soucis par rapport à ça », a déclaré Habib Beye en conférence de presse après la rencontre. « Il faut juste comprendre que lorsque je suis arrivé, Amine s’est blessé à Brest et qu’il est revenu très tard avant le match de Toulouse. Aujourd’hui, on lui a donné trente minutes pour retrouver du rythme. Il doit encore se reconstruire athlétiquement. Je pense que la meilleure façon c’est l’entraînement, mais aussi de rentrer dans ces matchs-là. »