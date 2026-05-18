PSG : Le Paris FC va faire comme Luis Campos sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Directeur sportif du Paris FC depuis quelques mois, Marco Neppe a donné les grandes lignes du mercato estival à venir en dévoilant sa méthodologie. Une stratégie qu'il a décrite dans les colonnes de L'EQUIPE et qui n'est pas sans rappeler celle de Luis Campos au PSG.

Dans l'optique de continuer à se structurer pour poursuivre son évolution, le Paris FC est allé chercher Marco Neppe au Bayern Munich afin d'en faire son directeur sportif. Et après un mercato d'hiver abouti, il prépare désormais son premier marché estival aux commandes du PFC. Et pour cela, Marco Neppe a présenté sa méthode.

Marco Neppe dévoile sa méthode sur le mercato « Sur un profil, on a une première cible, puis trois, quatre, cinq noms et, lorsque la première est impossible, on passe à la deuxième, et ainsi de suite. Le club dispose de sa propre base de données et l'équipe de recrutement est aujourd'hui composée de cinq personnes. Concernant Red Bull, nous sommes en contact pour discuter de l'évaluation et de l'analyse de ce qu'ils perçoivent de l'équipe. On échange donc régulièrement en matière de stratégie globale. Concernant le mercato, on parle davantage de profils que de noms proprement dits », assure le dirigeant du PFC dans les colonnes de L'EQUIPE.