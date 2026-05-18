Mercato - PSG : David Beckham raconte le coup de fil à l’origine de sa signature à Paris

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à la retraite, David Beckham a terminé sa carrière de joueur de football professionnel sous le maillot du PSG. Passé par Manchester United ou encore le Real Madrid, l’Anglais a évolué pendant quelques mois avec le club de la capitale. C’est en janvier 2013 que Beckham avait posé ses valises à Paris, tout cela grâce à un coup de fil de Nasser Al-Khelaïfi.

A la suite du rachat du PSG par le Qatar, de nombreuses stars du ballon rond ont posé leurs valises dans la capitale française. On peut bien évidemment penser à Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Kylian Mbappé. Mais voilà qu’en janvier 2013, le PSG réalisait un coup incroyable en faisant venir David Beckham. Parti s’exiler aux Etats-Unis, au Los Angeles Galaxy, l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid avait choisi de venir au PSG pour y passer les derniers mois de sa carrière. L’histoire retiendra ainsi que Beckham a pris sa retraite en étant un joueur parisien.

« J’ai eu un appel du président du PSG » Mais comment le PSG a-t-il réussi à faire venir David Beckham ? Pour CBS, l’Anglais est revenu sur cet évènement, racontant ainsi l’appel de Nasser Al-Khelaïfi qui l’avait convaincu. « Ma dernière équipe était le PSG. J’y ai joué 7 mois. J’ai eu un appel du président du PSG, il m’a dit : « Nous n’avons pas gagné le championnat depuis près de 20 ans, nous sommes très proches, tu voudrais venir et jouer pour 7 mois ». Je suis venu, on a gagné le championnat et j’ai pris ma retraite à la fin de la saison. J’ai fini ma carrière j’avais 38 ans, je voulais jouer encore un an mais mon corps était… », a confié Beckham.