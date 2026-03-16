Mercato - PSG : Des années après son départ, il révèle un problème de taille au club !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG est devenu une équipe au sens propre du terme ces derniers mois, tirant dans le même sens et faisant preuve de sacrifices en faveur du collectif lorsque le groupe d'il y a plusieurs années ressemblait plus à une addition d'individualités. Ayant fait partie d'une de ces équipes peuplées de stars, il raconte un souci qui a fait stagner le PSG à son sens.

Au Paris Saint-Germain, l'ère des strass et des paillettes prenait fin en juin 2022. Plus précisément, le président Nasser Al-Khelaïfi annonçait le lancement d'une nouvelle politique sportive en parallèle de l'intégration de Luis Campos à la tête de la section sportive du club de la capitale. Le développement des jeunes talents allait être priorisé par les décideurs parisiens. Un changement drastique avec ce qui se faisait auparavant au Paris Saint-Germain dans un vestiaire peuplé de stars.

🗣️🇳🇱 Wijnaldum sur son passage au PSG :



« Il y avait de grandes personnalités et de grosses stars, donc ce n’était pas facile.



Pochettino était un bon entraîneur qui avait déjà prouvé, mais il n’avait pas la confiance des joueurs dans ses idées de jeu. »pic.twitter.com/u21FipDWa7 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) March 15, 2026

«On avait des joueurs avec beaucoup de personnalités et de très grands joueurs, ce n'était pas facile» Georginio Wijnaldum a déposé ses valises dans la capitale à l'été 2021 en même temps que Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, mais surtout Sergio Ramos et Lionel Messi. Etant resté une saison seulement avant de partir en prêt à la Roma puis de manière définitive à Al-Ettifaq, l'international néerlandais est revenu pour la presse saoudienne sur cette période particulière au PSG et plutôt délicate à gérer pour l'entraîneur de l'époque : Mauricio Pochettino. « Tout le monde n'est pas habitué à jouer de la même manière. On avait des joueurs avec beaucoup de personnalités et de très grands joueurs, ce n'était pas facile. Pour être honnête, je pense que pendant mon passage au PSG pour l'entraîneur par exemple Mauricio Pochettino on ne devinait pas qu'il n'était pas un bon coach ».