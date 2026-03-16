Mercato - PSG : Un joueur iconique raconte son départ de Paris, «sans regret»

Axel Cornic

Il y a des joueurs qui sont rentrés dans l’histoire pour avoir porté les mêmes couleurs tout au long de leur carrière. D’autres auraient bien aimé les imiter, mais n’ont finalement pas pu, comme notamment Mamadou Sakho. Prodige de la formation et même capitaine du Paris Saint-Germain, il avait décidé de quitter le club en 2013, pour rejoindre Liverpool.

On a souvent reproché au PSG de ne pas avoir de véritable piliers, garant des valeurs du club et de ses supporters. Pourtant, il y avait peut-être le candidat parfait il y a quelques années, avec Mamadou Sakho né et formé à Paris, le défenseur central a été lancé dans le grand bain très jeune et a même porté le brassard du club... avant de finalement partir.

Mercato - Zinedine Zidane : La star du PSG qui était persuadée de son arrivée https://t.co/k23fjciAqS — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« C’est ma carrière qui m’a dicté ce choix-là » Dans un long entretien accordé à L’Equipe en septembre 2013, il était revenu sur ce choix de quitter le PSG, pour signer à Liverpool. « Mon désir premier, c’est de continuer à progresser puis d’atteindre les objectifs que je me suis fixés depuis le début de ma carrière. C’est ma carrière qui m’a dicté ce choix-là. Je l’assume sans regret. Aujourd’hui, j’arrive dans un super club, avec un public fantastique » avait confié Sakho, qui aura en tout joué 201 matchs toutes compétitions confondues avec Paris.