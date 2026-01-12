Officiel - PSG : L'enfant du pays revient, l'annonce choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre années à l'académie du Paris FC afin de faire ses classes au centre de formation du PSG. Mamadou Sakho s'est développé en tant que joueur de football dans les deux clubs parisiens avant de devenir le capitaine de l'équipe première du PSG. A bientôt 36 ans, l'ancien défenseur international français a mis un terme à sa carrière avant le coup d'envoi de la confrontation entre les deux clubs en 1/16ème de finale de Coupe de France.

Après une dernière pige en Géorgie au Torpedo Koutaïssi, Mamadou Sakho a décidé en ce 12 janvier 2026, jour de la disparition de Rolland Courbis mais aussi du 1/16ème de finale de Coupe de France entre le PSG et le Paris FC, d'annoncer son départ à la retraite.

Le gamin de Paris dit stop au Parc des princes A l'approche de son 36ème anniversaire le 13 février prochain, Mamadou Sakho a décidé de dire stop. Formé au Paris FC puis au PSG où il a été lancé dans le grand bain, le natif du 18ème arrondissement de Paris a le cœur qui bat pour ces deux équipes de la capitale. Pas de meilleur moment donc pour communiquer la fin de sa carrière devant le public qui l'a tant porté pendant ses années au Paris Saint-Germain.