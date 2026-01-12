PSG : Dembélé sort du silence après le drame !

Amadou Diawara

Moins de trois semaines après Jean-Louis Gasset, Rolland Courbis s'est éteint. Alors qu'il était âgé de 72 ans, l'ancien coach et entraineur de l'OM va manquer à Ousmane Dembélé. Ancien protégé de Rolland Courbis lors de ses débuts au Stade Rennais, l'actuel pensionnaire du PSG a tenu à lui rendre hommage.

Le 26 décembre dernier, Jean-Louis Gasset nous a quitté. Très proche de l'ancien coach de l'OM et de l'ASSE, Rolland Courbis est décédé ce lundi matin. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Ousmane Dembélé. Protégé du natif de Marseille lors de ses débuts au Stade Rennais, le numéro 10 du PSG a tenu à lui envoyer un message fort.

PSG : Dembélé rend hommage à Courbis « Toutes mes condoléances. Je pense très fort à toi et à ta famille dans ce moment difficile », a confié Ousmane Dembélé, attaquant du PSG, sur son compte Instagram. Plus tôt, Didier Deschamps s'est également exprimé sur la disparition de Rolland Courbis, et ce, via un communiqué de la FFF.