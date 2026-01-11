Ousmane Dembélé : Rupture au PSG, son clan répond cash !

Au cours des dernières heures, certains médias ont affirmé qu’Ousmane Dembélé avait refusé une belle offre de prolongation de la part du PSG. Le Ballon d’Or 2025 serait en pleine discussion pour continuer l’aventure à Paris, mais pas à n’importe quel prix. Cependant, son entourage a tenu à rétablir la vérité dans la presse.
Auteur d’une saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé est entré dans la légende du PSG. Le numéro 10, qui a connu plusieurs blessures cette saison, voit son contrat actuel le liant au club de la capitale expirer en juin 2028, soit dans un peu plus de deux ans.
Dembélé prêt à refuser une offre du PSG ?
Forcément, des discussions autour de l’avenir de l’international Français devraient logiquement avoir lieu tôt ou tard. Et à en croire les dernières révélations de RMC, ces dernières ont récemment débouché sur une formulation d’une offre de prolongation de la part des dirigeants du PSG. D’après le média, Dembélé a reçu cette proposition, et s’apprête à la refuser selon plusieurs sources.
L’entourage du joueur dément !
Néanmoins, l’entourage du joueur a décidé de démentir auprès du Parisien ce dimanche soir. Le quotidien révèle ainsi que les proches de la star du PSG démentent catégoriquement avoir refusé quoi que ce soit, tout en ajoutant qu’à ce jour, le club parisien n’avait formulé aucune offre. Affaire à suivre...