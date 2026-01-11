Ousmane Dembélé : Rupture au PSG, son clan répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières heures, certains médias ont affirmé qu’Ousmane Dembélé avait refusé une belle offre de prolongation de la part du PSG. Le Ballon d’Or 2025 serait en pleine discussion pour continuer l’aventure à Paris, mais pas à n’importe quel prix. Cependant, son entourage a tenu à rétablir la vérité dans la presse.

Auteur d’une saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé est entré dans la légende du PSG. Le numéro 10, qui a connu plusieurs blessures cette saison, voit son contrat actuel le liant au club de la capitale expirer en juin 2028, soit dans un peu plus de deux ans.

Dembélé prêt à refuser une offre du PSG ? Forcément, des discussions autour de l’avenir de l’international Français devraient logiquement avoir lieu tôt ou tard. Et à en croire les dernières révélations de RMC, ces dernières ont récemment débouché sur une formulation d’une offre de prolongation de la part des dirigeants du PSG. D’après le média, Dembélé a reçu cette proposition, et s’apprête à la refuser selon plusieurs sources.