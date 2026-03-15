Mercato - PSG : Une star parisienne pas assez payée, elle menace de partir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l’arrivée des Qataris en 2011, le PSG n’a pas hésité à payer des sommes folles en salaire pour convaincre des joueurs de rejoindre le club de la capitale. L’argent n’aura donc pas été un problème à Paris. Mais voilà que dernièrement, un joueur de Luis Enrique ne se considérait pas payé à sa juste valeur. Au point de faire planer la menace d’un départ.

Du côté du PSG, on a dernièrement décidé de réduire la voilure. Sous l’impulsion de Luis Enrique, une grille salariale a été établie afin notamment de réguler les salaires des Parisiens. La masse salariale a ainsi diminué au PSG, mais si les stars du club de la capitale restent aujourd’hui toujours très bien payées. Toutefois, cela n’empêche pas quelques points de friction sur cet aspect économique.

Mercato - PSG : Dembélé sur le départ ? Les révélations après cette étrange vidéo qui a fuité https://t.co/yXLfybxwma — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Ça l’a crispé et il a menacé de partir » C’est ainsi qu’il y a quelques mois de cela, c’est le salaire de Nuno Mendes qui posait problème au PSG. Maillon essentiel du schéma de Luis Enrique, le Portugais estimait devoir gagner plus et c’est ainsi qu’il avait envisagé de partir, notamment pour rejoindre Manchester United. « Nuno Mendes a eu un souci car il est arrivé avec un salaire bas par rapport à ce qui se fait au PSG. Très longtemps, il a gardé ce salaire moindre par rapport aux autres, ça l’a crispé et il a menacé de partir, notamment à Manchester United, à un moment donné », expliquait Loïc Tanzi, journaliste de L’Equipe, pour Big 5.