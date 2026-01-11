Départ du PSG : Coup de tonnerre avec Ousmane Dembélé !

Ousmane Dembélé sur le départ ? Le Ballon d'or 2025 aurait repoussé la dernière offre de prolongation de contrat soumise par la direction du PSG, attendant un effort plus conséquent sur le plan économique. Ce qui crée des craintes chez certains suiveurs du dossier, mais certainement pas chez Achille Ash. Explications.
Vendredi soir, Foot Mercato lâchait une bombe qui relance le feuilleton Ousmane Dembélé. Contractuellement lié au PSG jusqu'en juin 2028 et en discussions depuis plusieurs mois avec le club de la capitale, le Ballon d'or 2025 aurait refusé la juteuse offre de ses dirigeants qui lui permettrait de bénéficier d'un salaire annuel de 30M€. Le média affirme que Dembélé réclamerait près du double, des revenus à la hauteur de son nouveau statut.
«Si ça va finir par se régler ? Pas sûr, je n'en suis pas sûr non»
Sur le plateau de L'Equipe du soir, le journaliste Loïc Tanzi partageait ses craintes concernant le dossier Ousmane Dembélé au PSG. « On n'a pas les chiffres, ce qu'on sait ce que ça discute depuis quelques mois déjà. Ils sont très loin d'un accord. Les premières timides offres du PSG ne seront pas acceptées par Dembélé qui veut un salaire à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un joueur qui a gagné le Ballon d'or. Si ça va finir par se régler ? Pas sûr, je n'en suis pas sûr non ».
Dembélé ne compte aller nulle part !
Ce n'est pas l'avis d'Achille Ash. Sur son compte personnel X, le journaliste a tenu à faire descendre la température qui grimpait en flèche ces dernières heures. A l'instant T, le processus de prolongation suivrait son cours et Dembélé serait comblé au PSG. Il prendrait simplement le temps de la réflexion au niveau des termes du nouveau contrat. Son cercle proche persiste : le champion du monde compte bien faire partie des meubles au Paris Saint-Germain.