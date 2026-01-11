Transfert au PSG : La fake news sur Barcola !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Se trouvant dans la troisième saison de son contrat signé à l'été 2023 au PSG, Bradley Barcola a été approché par le conseiller football du club et de QSI : Luis Campos. L'objectif étant de le blinder pour décourager la concurrence de revenir à la charge après Liverpool et le Bayern Munich l'été dernier. Néanmoins, pas d'accord entériné entre les deux parties à l'instant T. De quoi créer un malaise en interne ?

Et si Bradley Barcola faisait ses adieux au PSG en cette année 2026 ? En décembre dernier, le10sport.com vous dévoilait en exclusivité que le comité directeur du Paris Saint-Germain avait dégainé une offre de prolongation de son contrat courant jusqu'en juin 2028, assortie d'un salaire revu à la hausse. Pas de quoi lui faire donner son aval pour rempiler au club.

Barcola n'a pas répondu à l'offre du PSG La faute à un statut qu'il n'apprécie pas totalement sportivement parlant. Le clan Barcola comptait déjà temporiser au mois de décembre avant de prendre une décision finale sur son avenir au PSG. Quelques semaines sont passées et le feuilleton autour de son avenir fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Pour autant, Bradley Barcola ne traînerait pas son spleen au Paris Saint-Germain.