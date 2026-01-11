Mercato : C’est confirmé, l’OL boucle un transfert surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec l’arrivée en prêt d’Endrick, l’OL a montré qu’il pourrait se montrer très actif sur ce mercato hivernal. Décidé à ajuster son effectif en janvier, le club rhodanien s’apprête également à se séparer de certains éléments. Peu utilisé par Paulo Fonseca, le jeune espoir croate Teo Barisic va quitter le club dans les prochains jours.

En pleine bataille autour du podium de Ligue 1, l’OL va chercher à se montrer pertinent sur le mercato hivernal. Le club lyonnais a déjà réussi à boucler un gros coup avec l’arrivée en prêt d’Endrick. Le crack brésilien a décidé de quitter le Real Madrid afin de retrouver du temps de jeu, et pourrait faire énormément de bien à l’attaque de Paulo Fonseca.

L’OL va vendre un jeune Mais clairement, les dirigeants de l’OL devraient chercher d’autres renforts dans les prochains jours. En attendant, du dégraissage au niveau de l’effectif est également à prévoir. Apparu pour la première fois avec l’équipe première en fin de saison dernière, Teo Barisic a depuis rongé son frein. Né en 2004, le défenseur de 21 ans s’est contenté d’apparitions sur le banc cette saison.