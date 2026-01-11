Mercato - PSG : Accord à 30M€, c'est signé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz pourrait prendre le large dès cet été. A en croire la presse espagnole, le milieu de terrain de 29 ans disposerait d'une clause à 30M€ dans son bail. Si un club est prêt à payer cette somme à l'issue de cette saison, il pourra s'offrir les services de Fabian Ruiz.

Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 22,5M€ pour arracher Fabian Ruiz au Napoli. Lors de son arrivée à Paris, l'international espagnol a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, Fabian Ruiz pourrait claquer la porte du Parc des Princes à l'issue de cette saison.

Fabian Ruiz au PSG : Une clause libératoire à 30M€ ? Selon les dernières informations d'AS, Galatasaray aurait formulé une offre au PSG, et ce, pour obtenir le prêt de Fabian Ruiz lors de ce mercato hivernal. Toutefois, le club de la capitale aurait refusé la proposition venant de Turquie. Malgré tout, le numéro 8 du PSG pourrait faire ses valises dans les prochains mois.