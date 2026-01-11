Départ du PSG : Coup de tonnerre avec Luis Enrique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2023, Luis Enrique a su imposer son style et a mené parfaitement son équipe vers un sacre historique en Ligue des champions. La gestion de l'entraîneur espagnol a été largement complimentée mais tout cela pourrait se terminer. En effet, certains évoquent le départ de Luis Enrique l'été prochain.

Souvent critiqué à ses débuts au PSG, Luis Enrique a su mettre au point un projet incroyable fait pour gagner la Ligue des champions et devenir la meilleure équipe au monde. L'entraîneur espagnol a fait parler son expérience et il semble bien à l'aise à Paris désormais. Mais visiblement, son départ pourrait intervenir plus tôt que prévu...

Luis Enrique va partir du PSG ? D'après les dernières informations révélées par CaughtOffside, le départ de Luis Enrique serait attendu pour l'été prochain même s'il n'y a pour le moment d'information à propos de sa nouvelle aventure. Cela fait suite aux rumeurs de ces derniers jours qui renvoient l'entraîneur espagnol, lui qui n'a pas encore prolongé avec le PSG.