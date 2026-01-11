Départ du PSG : Coup de tonnerre avec Luis Enrique ?

Présent au PSG depuis 2023, Luis Enrique a su imposer son style et a mené parfaitement son équipe vers un sacre historique en Ligue des champions. La gestion de l'entraîneur espagnol a été largement complimentée mais tout cela pourrait se terminer. En effet, certains évoquent le départ de Luis Enrique l'été prochain.
Souvent critiqué à ses débuts au PSG, Luis Enrique a su mettre au point un projet incroyable fait pour gagner la Ligue des champions et devenir la meilleure équipe au monde. L'entraîneur espagnol a fait parler son expérience et il semble bien à l'aise à Paris désormais. Mais visiblement, son départ pourrait intervenir plus tôt que prévu...
Luis Enrique va partir du PSG ?
D'après les dernières informations révélées par CaughtOffside, le départ de Luis Enrique serait attendu pour l'été prochain même s'il n'y a pour le moment d'information à propos de sa nouvelle aventure. Cela fait suite aux rumeurs de ces derniers jours qui renvoient l'entraîneur espagnol, lui qui n'a pas encore prolongé avec le PSG.
Luis Enrique sous contrat jusqu'en 2027
Présent à Paris depuis 2023, Luis Enrique a pour le moment encore plus d'un an à passer sur le banc parisien s'il honore son contrat jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Il y a quelques jours, Luis Campos a fait taire les rumeurs en affirmant que le départ de Luis Enrique n'était pas au goût du jour.