Luis Enrique le fait venir au PSG, c’est le jackpot !

Alexis Brunet

Jeudi, le PSG s’est offert un quatorzième Trophée des champions en venant à bout de l’OM lors de la séance de tirs au but. Lucas Chevalier a brillé, mais il a surtout été aidé par l’entraîneur des gardiens Borja Alvarez, qui est arrivé avec Luis Enrique en 2023 et qui n’avait jusqu’alors officié qu’en deuxième division espagnole.

Depuis son arrivée en 2023, le PSG a remporté toutes les séances de tirs au but qu’il a disputées. Une statistique qui montre l’importance de Borja Alvarez, l’entraîneur des gardiens parisiens. Ce dernier est un fidèle de Luis Enrique avec qui il est arrivé à Paris en 2023 alors qu’il évoluait jusqu’alors en deuxième division espagnole.

« Ce n’est pas un hasard » Si pour beaucoup les séances de tirs au but sont souvent un hasard, ce n’est pas vraiment le cas avec Borja Alvarez. Ce dernier travaille beaucoup pour donner les informations les plus précises aux gardiens du PSG, comme l’a confié Nico Ratti au Parisien, qui l’a côtoyé dans le club d’Andorre. « Ce n’est pas un hasard s’il a gagné toutes les séries de tirs au but avec Paris (cinq séances remportées). C’est un aspect sur lequel il travaille beaucoup en étudiant l’adversaire, les schémas et les comportements des tireurs. Il souhaite être le plus précis possible dans tout ce qu’il réalise. »