Neymar - PSG : L'embrouille révélée avec un entraîneur !

Alexis Brunet

Pendant plusieurs années, Neymar a éclaboussé de son talent la Ligue 1, mais ce dernier avait également quelques mauvais côtés. Il arrivait parfois que le Brésilien tombe facilement au contact des adversaires et ça Pascal Dupraz n’a pas trop apprécié. Le technicien français l’avait fait savoir à la star du PSG et il est revenu sur le sujet sur l’antenne de RMC.

Lors de l’été 2017, un ovni débarquait dans le championnat de France. Avec un chèque de 222M€, le PSG arrachait alors Neymar au FC Barcelone avec l’ambition de franchir un cap et de gagner la Ligue des champions. Finalement le club de la capitale n’y est jamais arrivé avec le Brésilien, mais ce dernier a toutefois étalé sa classe en Ligue 1.

« Il s'est roulé par terre » Neymar au PSG réalisait des choses folles, mais il lui arrivait aussi parfois d’agacer certains en tombant un peu facilement. Sur RMC, Pascal Dupraz s’est remémoré un moment où, lorsqu’il avait affronté Paris avec Caen, il avait directement interpellé le Brésilien à ce sujet. « Neymar chambrait le latéral (Steeve) Yago. Après un coup, il s'est roulé par terre. Je lui ai dit de lâcher son ballon. Les prises de bec, ça arrive. Faire dégoupiller un joueur, cela peut aussi faire partie du rôle d'un entraîneur. »