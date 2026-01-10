100M€ : Le PSG évite le pire à cause de Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour la prolongation d’Ousmane Dembélé. Une offre serait ainsi partie, mais voilà que le Français réclamerait plus que ce que le club de la capitale offrirait. Le salaire de Dembélé devrait être une source de tension prochainement, mais le PSG pourrait visiblement s’estimer heureux après ce qui a été fait avec Kylian Mbappé. Explications.

Ousmane Dembélé va-t-il prolonger avec le PSG ? La question est sur toutes les lèvres actuellement. En effet, le club de la capitale a fait une proposition à son numéro 10, qui a toutefois dit non. La raison ? Le salaire trop faible proposé par le PSG. Alors que l’offre tournait autour des 30M€ par an, Dembélé demanderait visiblement le double suite à ce qu’il a pu faire en 2025 et son statut de Ballon d’Or.

« On peut comprendre qu’il veuille un peu plus » Cette revalorisation salariale d’Ousmane Dembélé a fait l’objet d’un débat ce samedi lors des Grandes Gueules du Sport du RMC. C’est ainsi que le journaliste Fabrice Hawkins a confié à propos des demandes du Parisien : « Un élément qui me semble important, Dembélé gagne 20M€ bruts annuels. Je me mets à sa place, il a toujours mis en avant le collectif. Il n’a jamais vraiment voulu de la lumière même quand tout le monde lui disait qu’il méritait le Ballon d’Or. Quand il voit les salaires sur les dernières années avec Neymar, Mbappé, on peut comprendre qu’il veuille un peu plus ».