100M€ : Le PSG évite le pire à cause de Kylian Mbappé !

Du côté du PSG, on aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour la prolongation d’Ousmane Dembélé. Une offre serait ainsi partie, mais voilà que le Français réclamerait plus que ce que le club de la capitale offrirait. Le salaire de Dembélé devrait être une source de tension prochainement, mais le PSG pourrait visiblement s’estimer heureux après ce qui a été fait avec Kylian Mbappé. Explications.
Ousmane Dembélé va-t-il prolonger avec le PSG ? La question est sur toutes les lèvres actuellement. En effet, le club de la capitale a fait une proposition à son numéro 10, qui a toutefois dit non. La raison ? Le salaire trop faible proposé par le PSG. Alors que l’offre tournait autour des 30M€ par an, Dembélé demanderait visiblement le double suite à ce qu’il a pu faire en 2025 et son statut de Ballon d’Or.
« On peut comprendre qu’il veuille un peu plus »
Cette revalorisation salariale d’Ousmane Dembélé a fait l’objet d’un débat ce samedi lors des Grandes Gueules du Sport du RMC. C’est ainsi que le journaliste Fabrice Hawkins a confié à propos des demandes du Parisien : « Un élément qui me semble important, Dembélé gagne 20M€ bruts annuels. Je me mets à sa place, il a toujours mis en avant le collectif. Il n’a jamais vraiment voulu de la lumière même quand tout le monde lui disait qu’il méritait le Ballon d’Or. Quand il voit les salaires sur les dernières années avec Neymar, Mbappé, on peut comprendre qu’il veuille un peu plus ».
« Je connais d’autres joueurs et d’autres entourages qui… »
Si le PSG veut garder Ousmane Dembélé, il faudra donc sortir le chéquier. Mais le club de la capitale aurait pu devoir débourser encore plus après le précédent Kylian Mbappé. En effet, Fabrice Hawkins explique : « Le juste prix, c’est le prix que le PSG est prêt à payer. (…) Très honnêtement, je connais d’autres joueurs et d’autres entourages qui à la place de Dembélé auraient dit : « Mbappé a gagné 100M€ nets annuels, il n’avait pas gagné la Ligue des Champions, il n’avait pas apporté ce qu’a apporté Dembélé, on veut la même chose ».