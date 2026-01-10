Mercato : La belle relation qui dégoûte le PSG !

Pierrick Levallet

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines maintenant, Dayot Upamecano ne devrait pas débarquer dans la capitale l’été prochain. Sauf retournement de situation, l’international français va prolonger son contrat au Bayern Munich. Vincent Kompany aurait d’ailleurs fait la différence en mettant son excellente relation avec le défenseur central de 27 ans à profit.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours, le PSG est déjà tourné vers son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale a notamment coché le nom de Dayot Upamecano sur sa liste. Mais sauf retournement de situation, le défenseur central de 27 ans ne débarquera pas dans la capitale à l’issue de la saison.

Upamecano va prolonger au Bayern Munich Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue au Bayern Munich pour Dayot Upamecano. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs, dont le PSG, l’international français a toujours fait d’une extension de bail en Bavière une priorité. Et les pensionnaires de Bundesliga toucheraient au but dans ce dossier puisqu’il ne s’agirait plus que d’une question de temps avant qu’il ne paraphe son nouveau contrat.