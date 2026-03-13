PSG - Clash dans le vestiaire avec l’entraîneur : «On s'est pris la tête»

Au cours de son histoire récente, le PSG a eu comme chaque club, des histoires loufoques au sein de son vestiaire. Avant l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc au début du projet, Antoine Kombouaré officiait sur le banc du club parisien. L’un de ses anciens joueurs avait révélé une grosse prise de tête avec l’entraîneur kanak. Explications.
Le PSG a toujours eu la réputation d’un club dans lequel le vestiaire était parfois imprévisible. En effet, plusieurs joueurs ont témoigné après leur carrière autour d’anecdotes plus surprenantes les unes que les autres. En 2011, l’iconique Carlo Ancelotti prend la succession d’Antoine Kombouaré à la tête du club parisien. Sous les ordres de l’entraîneur kanak, un certain joueur aura connu une saison galère avant de repartir de l’avant.
« Il m'a peu fait jouer, on s'est souvent pris la tête »
Pour l’Equipe, l’ancien milieu de terrain Clément Chantôme est revenu sur son début de relation compliqué avec Antoine Kombouaré. « Avec Antoine (Kombouaré), ça avait chauffé (saison 2009-2010). Il m'a peu fait jouer, on s'est souvent pris la tête. Il a été dur, ça a été loin. J'étais un peu le bouc émissaire. Mais il a toujours été franc. Et la saison suivante, il n'a pas été rancunier, j'étais bon et il m'a fait jouer », a ainsi révélé l’homme aux 249 matchs avec le PSG en 2024.
« Mathieu voulait le taper, et là, Kombouaré lui a dit : "Vas-y, tape-le." »
Celui qui est resté jusqu’en 2015 au PSG a ensuite poursuivi, révélant quelle avait été la plus grosse dispute à laquelle il avait assisté lors de son passage au club. « Il y en a eu une belle entre Bodmer et Nenê, qui avait la particularité d'être un gentil mais très chiant sur un terrain. Mathieu voulait le taper, et là, Kombouaré lui a dit : "Vas-y, tape-le." On a tous rigolé. Mathieu lui a couru après et on a fini par les séparer. Et à la fin, tout s'est bien fini », conclut-il avec le sourire.