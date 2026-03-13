Mercato : Proche de signer à l’OM et au PSG, ces deux transferts qui ont failli se faire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien joueur de Ligue 1, il commente désormais l’actualité footballistique à la télévision, évoquant notamment les prestations du PSG et de l’OM. Des clubs dans lesquels cet ancien international aurait pu évoluer, comme il l’avait révélé il y a quelques années dans les colonnes de L’Équipe.

Désormais consultant, d'abord sur RMC puis sur La Chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak a connu quatre clubs de Ligue 1 durant sa carrière professionnelle : le FC Metz, Lille, Bordeaux et Auxerre. Mais l’ancien international polonais aurait pu découvrir l’un des deux mastodontes du Championnat de France que sont le PSG et l'OM comme il l’avait révélé en 2022, dans les colonnes de L’Équipe.

Après Neymar et Verratti au PSG, Daniel Riolo a trouvé sa nouvelle cible : «c’est un chouineur» https://t.co/A1U93lBfNg — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« J'ai failli signer à Marseille et au PSG » « J'ai failli signer à Marseille et au PSG, avait révélé Ludovic Obraniak. L'OM, c'était au moment où je signe à Lille (janvier 2007). Il y a eu un quiproquo avec un appel de José Anigo, je n'ai pas cru que c'était lui. Paris, ils cherchaient un gaucher (été 2010) et ils ont finalement pris Nenê. » Finalement, aucun de ces deux dossiers n’est allé au bout. Ludovic Obraniak a rejoint le LOSC en janvier 2007, avant de filer aux Girondins de Bordeaux cinq ans plus tard.