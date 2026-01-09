OM : Il annonce sa signature… sur Instagram ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato hivernal a repris ses droits le 1er janvier. D’ici à ce que le rideau tombe sur cette fenêtre des transferts le 2 février prochain, l’Olympique de Marseille serait susceptible de se renforcer. Et il semblerait que le profil de l’ailier de Feyenoord Anis Hadj Moussa ferait des envieux à l’OM. Le principal intéressé ne dirait visiblement pas non à une collaboration.

Après Igor Paixao, place à Anis Hadj Moussa ? Au cours du dernier mercato estival, les dirigeants de l’OM et leurs homologues de Feyenoord sont parvenus à trouver un terrain d’entente dans l’optique de conclure le transfert de l’attaquant latéral algérien de 23 ans. Le natif du PSG intéresserait les décideurs de l’OIympique de Marseille.

Anis Hadj Moussa vend la mèche sur les réseaux ? C’est du moins ce qu’il faut tirer de la tendance dessinée dans la presse étrangère. Le compte Instagram Forzazuid a confirmé la tendance, l’OM se pencherait sérieusement sur le profil du joueur franco-algérien. Et il se trouve que la publication en question a récolté le like de l’attaquant de Feyenoord en personne comme le montre Massilia Zone sur X.