Surprise, l’OM annonce une légende au PSG !

Ce jeudi soir au Koweït, le PSG a remporté le Trophée des Champions face à l’OM à l’issue d’une séance de penaltys (2-2). Content du résultat final, Luis Enrique n’a pas manqué de féliciter Roberto De Zerbi. Ayant apprécié le geste, l’Italien a souhaité rendre un vibrant hommage à l’Espagnol, qu’il considère comme l’un des meilleurs coachs du monde.

Dans la douleur, le PSG a trouvé les ressources nécessaires pour aller décrocher un nouveau trophée. Ayant égalisé dans les derniers instants du temps réglementaire, Paris s’est imposé face à l’OM aux tirs au but ce jeudi soir lors du Trophée des Champions.

Luis Enrique salue De Zerbi Si cela fait donc un nouveau titre à attribuer au PSG, la formation de Luis Enrique a été sévèrement bousculée par son rival marseillais, dominateur en seconde période. Ainsi, à l’issue de la rencontre, Luis Enrique n’a pas manqué de féliciter Roberto De Zerbi. «Je dois féliciter De Zerbi que tout le monde critique, c’est un très bon coach », a lâché le coach du PSG.