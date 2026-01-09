OM : De Zerbi craque totalement, le gros aveu en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, l’OM a perdu le Trophée des Champions aux tirs au buts face au PSG (2-2). Ayant dominé la seconde période, les Marseillais peuvent nourrir des regrets. Roberto De Zerbi lui, s’est exprimé avec amertume. Le tacticien italien a notamment confié avoir versé des larmes dans le vestiaire après la rencontre.

Une défaite cruelle. Malgré une domination et un renversement de rencontre en seconde période, l’OM s’est une fois de plus fait surprendre par le PSG ce jeudi à l’occasion du Trophée des Champions. Le club phocéen a concédé une défaite sur penalty après que les Parisiens aient égalisé dans le temps additionnel.

« J’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire » Après la rencontre, Roberto De Zerbi a avoué avoir craqué dans le vestiaire. « La première chose que j’ai dite à mon équipe, c’est que je n’ai jamais pleuré après avoir perdu. Et aujourd’hui, bah j’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire parce qu’on se préparait d’une certaine manière », a lâché l’Italien en conférence de presse d’après-match.