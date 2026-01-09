OM : De Zerbi craque totalement, le gros aveu en direct !

Ce jeudi soir, l’OM a perdu le Trophée des Champions aux tirs au buts face au PSG (2-2). Ayant dominé la seconde période, les Marseillais peuvent nourrir des regrets. Roberto De Zerbi lui, s’est exprimé avec amertume. Le tacticien italien a notamment confié avoir versé des larmes dans le vestiaire après la rencontre.
Une défaite cruelle. Malgré une domination et un renversement de rencontre en seconde période, l’OM s’est une fois de plus fait surprendre par le PSG ce jeudi à l’occasion du Trophée des Champions. Le club phocéen a concédé une défaite sur penalty après que les Parisiens aient égalisé dans le temps additionnel.
« J’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire »
Après la rencontre, Roberto De Zerbi a avoué avoir craqué dans le vestiaire. « La première chose que j’ai dite à mon équipe, c’est que je n’ai jamais pleuré après avoir perdu. Et aujourd’hui, bah j’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire parce qu’on se préparait d’une certaine manière », a lâché l’Italien en conférence de presse d’après-match.
« Marseille méritait de gagner »
« Le PSG reste l’équipe qui joue le mieux en Europe depuis un an et demi, mais aujourd’hui, Marseille méritait de gagner, poursuit l’entraîneur de l’OM. La deuxième chose que j’ai dite, c’est que nous devons nous demander à nous-mêmes ce type de performance. Aujourd’hui, il y avait tout. Il y avait le jeu, la partie défensive, le caractère, la technique. Tout ce dont a besoin une équipe forte qui veut gagner, aujourd’hui Marseille l’a eu. »