«L’un des plus grands attaquants de tous les temps» : Signature de folie à l'OM !

De retour à l'OM l'été dernier après une saison en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang confirme qu'il n'a rien perdu de son talent. Timothy Weah, qui découvre cette saison l'ancien Stéphanois, est d'ailleurs dithyrambique à son égard : «C'est l’un des plus grands attaquants de tous les temps».
Auteur d'une impressionnante sur le plan personnel, Pierre-Emerick Aubameyang avait toutefois quitté l'OM durant l'été 2024 afin de tenter l'aventure en Arabie Saoudite. Mais après seulement une saison, l'attaquant gabonais a fait son retour à Marseille où il a très rapidement dissipé les doutes entourant son niveau après une saison loin de l'Europe. Timothy Weah est d'ailleurs très impressionné.
Weah est fan d'Aubameyang
« Quand tu es fils de joueur, il faut trouver un juste milieu entre faire ta carrière et honorer celle de ton père. Beaucoup de fils de joueur ont essayé, mais n’ont pas réussi à percer dans le football. Dans l’équipe, je prends l’exemple "d’Aubam" (Pierre-Emerick Aubameyang) », confie-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.
«L’un des plus grands attaquants de tous les temps»
« Son papa (Pierre) a été l’un des plus grands défenseurs africains de l’histoire. Et Aubam est, à mon sens, l’un des plus grands attaquants de tous les temps. Avoir cet exemple dans l’équipe est énorme. Je suis très fier de jouer avec lui. Si je peux faire ne serait-ce qu’une partie de la carrière d’Aubam, c’est bon, je suis tranquille (rires) », ajoute Timothy Weah.