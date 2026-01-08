«Fils de…», Aubameyang le sauve à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant déjà la pression du maillot de l’OM, Timothy Weah doit faire avec un autre poids sur les épaules. En effet, l’Américain a un nom lourd à assumer, étant le fils de Georges Weah. Forcément, pour le joueur formé au PSG, ce n’est pas simple tous les jours. Mais voilà que du côté de l’OM, Weah peut compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, dans le même cas et plus expérimenté, pour surmonter cela.

Passé par le PSG ou encore le Milan AC, Ballon d’Or 1995, ancien président du Libéria… George Weah est aujourd’hui une figure respectée. Son nom est reconnu et forcément, il est difficile à porter. Timothy Weah peut en témoigner. Fils de Mister George, l’actuel joueur de l’OM doit faire avec cette pression au quotidien. Un poids sur les épaules à propos duquel s’est confié l’international américain.

« Beaucoup de fils de ont essayé mais n’ont pas réussi à percer dans le football » Etre le «fils de…» dans le monde du football est parfois un lourd fardeau. Alors qu’on peut le voir avec les fils de Zinedine Zidane, Timothy Weah doit donc faire avec le poids de l’histoire de George Weah. A ce propos, dans un entretien accordé au Parisien, l’Américain a confié : « Quand tu es fils de, il faut trouver un juste milieu entre faire ta carrière et honorer celle de ton père. Beaucoup de fils de ont essayé mais n’ont pas réussi à percer dans le football ».