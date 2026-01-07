Aubameyang et le PSG, grosse surprise à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Jeudi, l’OM sera opposé au PSG dans le cadre du Trophée des champions. Une rencontre pour laquelle Pierre-Emerick Aubameyang est pressenti afin de démarrer à la pointe de l’attaque marseillaise, à moins que Roberto De Zerbi ne nous réserve une surprise et aligne Amine Gouiri d’entrée, ce qui est une possibilité.

Quatre jours après sa défaite lors de la réception du FC Nantes (0-2), l’OM affrontera le PSG jeudi dans le cadre du Trophée des champions, avec l’ambition de remporter son premier trophée depuis 2012. Roberto De Zerbi pourra compter sur le retour de Leonardo Balerdi, malade contre les Canaris, mais devra composer avec les absences d’Arthur Vermeeren et Bilal Nadir, suspendus.

De Zerbi pourrait aligner un 3-4-3 L’OM aura donc un groupe quasiment au complet contre le PSG. Comme indiqué par L’Équipe, Roberto De Zerbi n’a dévoilé aucune de ses intentions lors de la séance qui a précédé cette rencontre ce mercredi, mais la tendance est tout de même à un 3-4-3, avec une possible association entre Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain.