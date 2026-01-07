OM : De Zerbi veut «tourner la page», le nouveau départ loin de Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche lors de la réception du FC Nantes (0-2), l’OM a réalisé un de ses « pires » matchs, dixit Roberto De Zerbi. Ce dernier avait regretté un manque d’énergie de la part de ses joueurs, chose dont ils ont beaucoup parlé ces derniers jours. Présents au Koweït pour disputer le Trophée des champions face au PSG jeudi, les Olympiens sont prêts à « tourner la page ».

Après avoir complètement manqué son début d’année 2026 dimanche contre le FC Nantes (0-2), l’OM a l’occasion de se rattraper jeudi face au PSG. Au Koweït, où se jouera le Trophée des champions jeudi, Marseille peut remporter son premier trophée depuis 2012, mais il faudra une autre attitude que celle montrée lors de la réception des Canaris.

« Le match contre Nantes a été l'un des plus mauvais depuis que je suis ici » Après la défaite, Roberto De Zerbi avait regretté un « manque d’énergie » qu’il n’avait pas vu venir dans les jours qui ont précédé la rencontre. Ce dont l’entraîneur de l’OM et ses joueurs ont beaucoup parlé depuis, avec pour objectif de profiter du Trophée des champions face au PSG pour tourner la page.