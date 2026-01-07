OM - Aubameyang : L'incroyable déclaration d'amour !

Désormais âgé de 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue de marquer les esprits avec l’OM. Revenu à Marseille l’été dernier après un court passage en Arabie Saoudite, l’avant-centre gabonais fait toujours la fierté de son père. Ce dernier a d’ailleurs témoigné tout son amour à Faruk Hadzibegic, qui l’a lancé chez les pros à Dijon en 2008.
A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang fait toujours partie des meilleurs attaquants de Ligue 1. Auteur de 8 buts avec l’OM sur cette saison 2025-2026, le Gabonais ne cesse de repousser les barrières de l’âge, et permet à Roberto De Zerbi de bénéficier d’une option solide en attaque.
« Son attitude est remarquable »
Auprès du Parisien, son père, Pierre Aubame, s’est confié sur son fils, qui le rend fier. « Son attitude est remarquable. Tous les parents n’ont pas cette chance et ne peuvent pas dire ça. Ce qu’on lui a inculqué au départ, il continue à l’appliquer avec beaucoup de sérieux », confie le papa du Gabonais, qui a également fait une belle déclaration d’amour à Faruk Hadzibegic, qui a lancé « PEA » en pro à Dijon.
« Il l’a traité comme si c’était son propre gamin »
« Déjà, ça me touche. Je ne le remercierai jamais assez. Quand je lui ai confié mon fils à Dijon, tout ce qu’il m’a dit, tout ce qu’il m’a promis pour lui faire passer les étapes une à une, il l’a fait. Il l’a traité comme si c’était son propre gamin », conclut Pierre Aubame.