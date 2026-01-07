OM - Aubameyang : L'incroyable déclaration d'amour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais âgé de 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue de marquer les esprits avec l’OM. Revenu à Marseille l’été dernier après un court passage en Arabie Saoudite, l’avant-centre gabonais fait toujours la fierté de son père. Ce dernier a d’ailleurs témoigné tout son amour à Faruk Hadzibegic, qui l’a lancé chez les pros à Dijon en 2008.

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang fait toujours partie des meilleurs attaquants de Ligue 1. Auteur de 8 buts avec l’OM sur cette saison 2025-2026, le Gabonais ne cesse de repousser les barrières de l’âge, et permet à Roberto De Zerbi de bénéficier d’une option solide en attaque.

« Son attitude est remarquable » Auprès du Parisien, son père, Pierre Aubame, s’est confié sur son fils, qui le rend fier. « Son attitude est remarquable. Tous les parents n’ont pas cette chance et ne peuvent pas dire ça. Ce qu’on lui a inculqué au départ, il continue à l’appliquer avec beaucoup de sérieux », confie le papa du Gabonais, qui a également fait une belle déclaration d’amour à Faruk Hadzibegic, qui a lancé « PEA » en pro à Dijon.