OM : Escapade à l'étranger, Greenwood a un rancard dans un hôtel !

Amadou Diawara

L'OM va se frotter au PSG ce jeudi soir, et ce, pour tenter de remporter le Trophée des Champions. Alors que ce Classique est délocalisé au Koweït, 100 membres des Olympiens de Dubaï devraient faire le déplacement. D'ailleurs, une rencontre avec la bande à Mason Greenwood serait programmée.

Le premier Classique de l'année est prévu ce jeudi soir. En effet, l'OM va essayer de remporter son premier titre sous l'ère Frank McCourt face au PSG : le Trophée des Champions.

100 supporters de l'OM seront présents contre le PSG Alors que le Trophée des Champions aura lieu à Koweït City, l'OM sera accompagné de 100 supporters. D'après RMC Sport, une délégation des Olympiens de Dubaï a prévu de se rendre au Jaber Al-Ahmad International Stadium pour être au plus près de son équipe ce jeudi soir. Et elle va obtenir une très belle récompense pour son déplacement au Koweït.