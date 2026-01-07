Catastrophe à l’OM : De Zerbi se fait détruire en direct !

Axel Cornic

Le travail de Roberto De Zerbi fait énormément parler en ce moment, avec la récente défaite face au FC Nantes qui n’a fait qu’alimenter les débats. Et certains observateurs ne sont pas du tout cléments envers l’entraineur de l’Olympique de Marseille, qui est tout de même en place depuis plus d’un an et demi.

Est-ce déjà la fin ? La signature de Roberto De Zerbi a suscité un énorme engouement à Marseille, avec une belle première saison. Mais l’état de grâce est terminé, puisque l’Italien a eu le temps d’installer son football... et l’OM n’en récolte toujours pas les fruits.

« Je suis très gentil avec De Zerbi depuis pas mal de temps, mais... » La défaite surprenante face au FC Nantes (0-2), a plombé le début d’année pour les Marseillais, qui voient la tête de la Ligue 1 s’échapper. Et De Zerbi est évidemment en première ligne face aux critiques ! « Je suis très gentil avec De Zerbi depuis pas mal de temps, mais je ne peux pas cautionner ce type de matchs » a expliqué Walid Acherchour, sur RMC.