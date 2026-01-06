OM - PSG : Nouvelle polémique annoncée en direct !

Axel Cornic

Comme souvent depuis quelques années, sauf quelques exceptions, le Trophée des champions se déroulera à l’étranger. C’est le stade Jaber Al-Ahmad de Koweït qui a été choisi pour accueillir le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, mais cela ne fait du tout l’unanimité.

Calé entre une journée de Ligue 1 et les 16e de finale de la Coupe de France, le Trophée des champions va opposer le PSG et l’OM ce jeudi. Mais ce match a soulevé une petite polémique, puisque certains ne sont pas vraiment d’accord avec le choix de le délocaliser au Koweït.

« Vous imaginez le voyage et les écarts de températures pour les organismes ? » C’est le cas de Roberto De Zerbi, qui a clairement expliqué qu’il regrettait de ne pas pouvoir disputer cette rencontre en France. Et il n’est pas le seul à la penser ainsi, à Marseille. « Vous imaginez le voyage et les écarts de températures pour les organismes ? » a expliqué Éric Di Meco, sur RMC.