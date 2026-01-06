Christophe Dugarry : La rupture est confirmée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est pas une nouveauté, Christophe Dugarry n'est pas le plus grand fan de Roberto De Zerbi. Loin de là. Et la défaite de l'OM contre le FC Nantes dimanche n'a fait qu'accentuer la situation. La rupture est désormais totale, au point que le champion du monde 1998 réclame désormais le départ de l'Italien.

Depuis plusieurs semaines, Christophe Dugarry ne manque jamais une occasion de dire ce qu'il pense de Roberto De Zerbi, et ce n'est jamais très positif. Par conséquent, après la défaite de l'OM contre le FC Nantes (0-2) dimanche, le champion du monde 1998 n'a pas manqué d'en rajouter une couche, actant définitivement la rupture avec le technicien italien qu'il n'apprécie pas du tout.

Dugarry fracasse encore De Zerbi « Les joueurs, les préparateurs physiques, les adjoints qui se font pourrir sur le banc de touche aussi par De Zerbi. Bref, tout le monde est nul (rires), catastrophiques. Le stade est plein, tu es censé recevoir un adversaire pitoyable, et Nantes arrive à se relancer avec un super match, il faut aussi le souligner, en jouant au football. Je ne comprends pas ce que De Zerbi fait, son organisation… Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs, ou sinon pas au même poste. Tu ne comprends rien, je ne sais pas ce qu’il fait ce monsieur. Arrête la psychologie, tu as des adjoints… Fais entraineur, on ne comprend rien à ce que tu fais… », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.