De Zerbi dit stop : Le clash qui va secouer l'OM !

Dans le cadre du retour à la compétition et de la mi-saison de Ligue 1, l'OM a échoué face à ses supporters dimanche contre des Nantais en supériorité numérique (0-2). Au cours de son point presse d'après-match, Roberto De Zerbi a réglé ses comptes avec deux joueurs en particulier.
Dimanche, l'OM clôturait la première moitié de sa campagne de Ligue 1 par une défaite à domicile. Au Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi ont été réduits à 9 après les exclusions d'Arthur Vermeeren et Bilal Nadir. Le FC Nantes a finalement pris les trois points après cette coupure hivernale en s'imposant sur le score de 2 buts à 0.
«Je n’ai pas senti qu’ils le méritaient»
Lors de son passage en conférence de presse après le coup de sifflet final, Roberto De Zerbi a pris en grippe Robinio Vaz et Darryl Bakola. Les deux jeunes minots marseillais ne sont pas entrés en jeu pour une raison claire et précise : un manque d'investissement aux yeux de l'entraîneur de l'OM. « Nous méritions de perdre. Vaz et Bakola n’ont pas joué parce que je n’ai pas senti qu’ils le méritaient ».
«Je ne regarde pas le contrat»
Bien que leurs situations contractuelles fassent l'actualité de l'OM en cette période de mercato, certaines rumeurs affirmant qu'un transfert pourrait avoir lieu dès cet hiver, De Zerbi a affirmé que sa réflexion ne prenait pas en compte les histoires de contrat. « Ils n’ont pas faim et ne s’entraînent pas assez. Il ne faut pas penser que tout est acquis. Je ne regarde pas le contrat ». En balançant ses vérités de la sorte en conférence de presse, Roberto De Zerbi pourrait créer des tensions à la Commanderie.