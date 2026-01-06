De Zerbi dit stop : Le clash qui va secouer l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans le cadre du retour à la compétition et de la mi-saison de Ligue 1, l'OM a échoué face à ses supporters dimanche contre des Nantais en supériorité numérique (0-2). Au cours de son point presse d'après-match, Roberto De Zerbi a réglé ses comptes avec deux joueurs en particulier.

Dimanche, l'OM clôturait la première moitié de sa campagne de Ligue 1 par une défaite à domicile. Au Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi ont été réduits à 9 après les exclusions d'Arthur Vermeeren et Bilal Nadir. Le FC Nantes a finalement pris les trois points après cette coupure hivernale en s'imposant sur le score de 2 buts à 0.

«Je n’ai pas senti qu’ils le méritaient» Lors de son passage en conférence de presse après le coup de sifflet final, Roberto De Zerbi a pris en grippe Robinio Vaz et Darryl Bakola. Les deux jeunes minots marseillais ne sont pas entrés en jeu pour une raison claire et précise : un manque d'investissement aux yeux de l'entraîneur de l'OM. « Nous méritions de perdre. Vaz et Bakola n’ont pas joué parce que je n’ai pas senti qu’ils le méritaient ».